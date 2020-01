Faillissement van Thomas Cook heeft ook gevolgen voor prijswinnaars VRT-programma's: "Oplossing bleek onhaalbaar"

Selattin Defevere won een jaar gratis reizen toen hij zich vorig jaar kroonde tot Homo Universalis van het Eén-programma "Iedereen beroemd". Thomas Cook bood hem een reisbudget aan van 18.000 euro.

Defevere gaf een deel van zijn prijzengeld weg aan de tweede en de derde in het klassement. "Voor mezelf bleef er dan twaalfduizend euro aan reischeques over", zegt hij in Het Laatste Nieuws. "Maar uiteindelijk bleek dat dus slechts zesduizend euro te zijn. En ook de persoon die derde is geworden, heeft niet kunnen genieten van het bedrag dat ik geschonken had. Dat brengt het totaalbedrag dat we niet kregen op achtduizend euro. De tweede kandidaat kon, omdat hij al een vakantie had geboekt, een beroep doen op het Garantiefonds Reizen. Die persoon heeft wel geld teruggekregen, maar voor ons was dat geen optie.”