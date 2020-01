"Buitengezet", "ze zijn weg", maar ook "er zijn geen winnaars": de Britse kranten over het vertrek van Harry en Meghan

"Harry and Meghan cast out", "Harry en Meghan buitengezet", kopt The Sunday Telegraph. De krant heeft het over een "aardverschuivende verklaring, na dagen van wanhopige onderhandelingen". Een verklaring die duidelijk maakte "dat hun vertrek uit het publieke leven veel dramatischer is dan dat we eerder dachten." In haar analyse schrijft Camilla Tominey dat we ons niet mogen vergissen: "De koningin levert de hardst mogelijke Megxit. Ze kon niet duidelijker zijn: hun rol is voorbij." Een overgangsperiode, waarbij Harry en Meghan hun tijd verdelen tussen het koninklijke en hun nieuwe leven, leek hoe langer hoe absurder. "Er zijn geen winnaars. De koninklijke familie verliest niet alleen een van zijn populairste leden, maar ook een prins die dankzij zijn huwelijk met een Amerikaanse gescheiden vrouw van gemengde komaf, een nieuwe, progressieve fase voor het koningshuis inluidde. Harry en Meghan hebben nu hun vrijheid, maar tegen welke prijs?"