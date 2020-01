Grote betoging in Libanese hoofdstad Beiroet ontaardt in zware rellen: honderden gewonden

In de Libanese hoofdstad Beiroet is een grote betoging uitgelopen in zware rellen. Honderden mensen raakten gewond. Het was een van de gewelddadigste avonden sinds het protest tegen de heersende politieke elite drie maanden geleden begon. De confrontatie tussen de betogers en de politie hield niet minder dan negen uur aan. Vandaag is opgeroepen tot nieuwe betogingen.