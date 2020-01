Wereldleiders houden internationale vredesconferentie over Libië, maar de berg heeft een muis gebaard

"We zijn overeengekomen dat we het wapenembargo willen respecteren en om dat embargo strikter te controleren", aldus Merkel. Toch rijst de vraag in hoeverre dat zal lukken, want in Berlijn was er geen ontmoeting tussen de leiders van de twee strijdende partijen. De Libische premier Fayez al-Sarraj en generaal Khalifa Haftar namen ook niet deel aan de conferentie, hoewel ze wel aanwezig waren in de Duitse hoofdstad.

Bovendien heeft Turkije troepen gestuurd naar Tripoli om de internationaal erkende regering van premier Fayez al-Sarraj te steunen. Generaal Haftar kan dan weer rekenen op steun van onder meer Egypte en Rusland. Moskou ontkent echter dat het Haftar steunt met troepen.