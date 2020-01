"Lancering van SpaceX die moest mislukken" is gelukt

Vanop het Kennedy Space Center, in de Amerikaanse staat Florida, heeft het ruimtevaartbedrijf SpaceX een ruimtecapsule gelanceerd met als doel de lancering te laten mislukken. Op die manier wil SpaceX de systemen testen die in de toekomst bemanningen in veiligheid moeten brengen als het misgaat. De test met de onbemande capsule Crew Dragon is gelukt: de capsule is in de Atlantische Oceaan neergekomen.