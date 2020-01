Is Nederlander spil in Oekraïne-affaire rond VS-president Donald Trump?

De Oekraïne-affaire leidde tot afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump, die dinsdag van start gaat in de Amerikaanse Senaat. In december besliste het Huis van Afgevaardigden, gecontroleerd door de Democraten, dat de afzettingsprocedure tegen de president in gang kon worden gezet. Nu moet de Senaat in een proces beslissen of Trump effectief afgezet kan worden.

De Democraten willen Trump afgezet zien wegens machtsmisbruik en tegenwerking van de rechtsgang. Volgens de Democraten heeft Trump zijn functie misbruikt om een ander staatshoofd (de president van Oekraïne) onder druk te zetten om een onderzoek in te stellen naar een electorale tegenstrever, de Democraat Joe Biden.