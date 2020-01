Hoe "de stap opzij" van Harry en Meghan uitdraaide op "met beide voeten eruit": 5 vragen bij de "Megxit"

Het is bijvoorbeeld niet uitgesloten dat Meghan als voorvechter van vrouwenrechten lezingen in de VS of Canada zou geven, of daarover boeken zou schrijven. Meghan schrijft enorm graag. Buiten het feit dat ze kalligrafist (sierlijk schrijven, red.) is en ooit een populaire lifestyleblog The Tig bijhield, schreef ze op Vrouwendag 2017 een scherp opiniestuk in het magazine Time over de impact van menstruatie op studerende meisjes in ontwikkelingslanden. Hoe kan je een deftige opleiding krijgen als er geen aandacht is voor persoonlijke hygiëne?