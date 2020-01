Nieuwe beschuldigingen van corruptie tegen Isabel dos Santos, de rijkste vrouw van Afrika

De dochter van oud-president José dos Santos kiest voor de vlucht vooruit. In het interview met RTP geeft ze aan dat ze wel eens kandidaat zou kunnen zijn om president van haar land te worden. "Dat zou kunnen", klinkt het. "Ik zal alles doen om mijn land te verdedigen en te dienen." Pas over 2 jaar zijn er presidentsverkiezingen in Angola.

José Eduardo dos Santos was president van 1979 tot 2017. In september 2017 werd hij opgevolgd door zijn minister van Defensie João Lourenço. Die zwoer om de corruptie in het land aan te pakken. Angola is rijk aan olie en diamant, maar een groot deel van de bevolking is er straatarm. Volgens Transparency International is Angola een van de meest corrupte landen ter wereld. Het land werd pas in 1975 onafhankelijk van voormalig kolonisator Portugal.

Meer informatie vindt u op de website van Knack.