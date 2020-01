Britse prins Harry over "Megxit": "Er was geen andere keuze meer mogelijk"

"Ik vind het erg jammer dat het zo ver is moeten komen, maar de beslissing die ik heb genomen heb ik niet zomaar genomen", aldus Harry. "Ik besef dat ik het niet altijd goed heb, maar er was geen andere mogelijkheid meer." Hij zei dat hij nog had gehoopt dat hij zijn koninklijke verplichtingen zou kunnen nakomen zonder een dotatie te ontvangen, maar dat dit onmogelijk is gebleken.

De prins voegde eraan toe dat dit niets verandert aan wie hij is. "Ik hoop nu op een vreedzaam leven", vervolgde hij, en hij verwees naar de pers, die hij "machtig" noemde. "We zullen een leven van dienstbaarheid blijven leiden. Ik zal altijd het grootste respect voor mijn grootmoeder blijven hebben, mijn opperbevelhebber. Ik ben haar en de rest van de familie dankbaar voor de steun die ze Meghan en mezelf hebben gegeven."