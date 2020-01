Kenny redde wellicht een leven dankzij Twitter: "Zorg dragen voor elkaar, dat is menselijk"

Kenny is geen professionele hulpverlener, weet hij dan altijd wat hij kan zeggen of doen? "Nee, ik weet dat ook niet altijd. Maar ik heb geen schrik om iets te zeggen. Als ik voel dat het ernstig is, dan vraag ik of de persoon 1813 kent, dan zeg ik dat hij daarmee contact kan opnemen. Bij jongeren vraag ik of ze Awel kennen."

Rond zijn 16, 17 jaar zat Kenny zelf heel diep. "Ik ben er toen uitgeraakt dankzij mijn ouders, mijn vrienden, mijn familie. Ik weet hoe het is om aan de andere kant te zitten. Ik had toen dezelfde nood, om met iemand te praten." En daar kan sociale media volgens hem een positieve rol in spelen. "Ik heb een klein bereik op Twitter, maar we zijn met velen. Als we allemaal die kleine moeite nemen, eventjes vragen "ça va", "hoe is het", "wat kunnen we doen"...