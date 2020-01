Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken roept op tot nieuwe verkiezingen

Van Grieken is bang dat de PS opnieuw in de federale regering zal zitten. "Ik denk dat je met de PS geen strenger migratiebeleid gaat krijgen", zei hij in "De zevende dag". "In de nota van Magnette staat dat ze een nieuwe regularisatie­golf van illegalen willen organiseren. Dat is te gek voor woorden. Niemand in Vlaanderen zit daarop te wachten."

Volgens hem is België splitsen de enige oplossing. "België is als een gedwongen huwelijk waar twee partners niets anders doen dan ruziemaken", zei hij in speech. "Laten we doen wat verstandige koppels doen met alleen maar ruzie. Laten we uiteengaan. We hebben nood aan een onafhankelijk Vlaanderen."