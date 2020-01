Vier kinderen van Belgische IS-vrouwen vanuit Turkije teruggekeerd naar ons land

Vier kinderen tussen de 5 en 8 jaar, zijn vanuit Turkije aangekomen in ons land. Het gaat om de oudste kinderen van twee Belgische IS-vrouwen: Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal. Zij waren in november met in totaal 6 kinderen gevlucht uit een gevangeniskamp in Syrië. De vier kinderen zullen eerst gehospitaliseerd worden. Een jeugdrechter beslist waar ze daarna terecht kunnen.