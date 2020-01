Spitssnuitdolfijn die in Oostende aanspoelde, stierf door verdrinking

"In de maag zat geen voedsel", zegt Kelle Moreau van het Koninklijk Belgische Instituut voor Natuurwetenschappen. "Maar dat betekent niet dat het dier gestorven is aan uithongering. De spitssnuitdolfijn was kerngezond. Dat konden we zien aan de spiermassa. Het dier is gewoon verdronken in ondiep kustwater, nadat het op de oostelijke strekdam was terechtgekomen."