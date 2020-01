Slachtoffer van een terroristische aanslag? Registreer u voor 18 maart om recht te hebben op financiële hulp

Hoeveel slachtoffers zich nog niet geregistreerd hebben, is onduidelijk vertelt Landtsheere. "Momenteel behandelen we zo'n 1.000 dossiers en hebben we al 4 miljoen euro financiële hulp uitbetaald. Maar we vermoeden dat er een groep mensen zich nog niet heeft aangemeld." Zo heeft de overheidsdienst Justitie de adresgegevens van een kleine 500 slachtoffers die zich nog niet hebben geregistreerd. "Die gaan we nu een persoonlijke brief sturen. Maar we lanceren ook een oproep via de media: bent u een slachtoffer? Meld u aan!"