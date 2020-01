Automobilist wisselt van plaats met passagier om aan politiecontrole te ontsnappen: "Ik heb last van aambeien"

Aan de politiecontrole aan de Postzegellaan in Mechelen, was het even aanschuiven. Een automobilist maakte van de gelegenheid gebruik om snel van plaats te wisselen met de passagier naast hem. Maar hij had niet gezien dat enkele politiemensen net achter hem stonden en dus alles hadden gezien.

De man was onder invloed van cannabis. Toen de politie vroeg waarom hij van plaats was verwisseld met zijn passagier, verklaarde hij dat dat niets te maken had met de controle. Hij zei dat hij niet kon blijven zitten omdat hij last had van aambeien.