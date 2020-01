"Bad boys for life" neemt droomstart in openingsweekend, met 73 miljoen dollar opbrengst 

Ook in andere landen heeft "Bad boys III" al veel mensen naar de bioscopen gelokt: in 39 landen waar de film al te zien is, bracht hij ruim 37 miljoen dollar op. Dat brengt de teller op 100 miljoen dollar, wat bij benadering het werkingsbudget was van de film. Voor Will Smith, niet enkel hoofdrolspeler maar ook producent van de derde "Bad boys", is dit succes een dubbele opsteker. Smith is trouwens vol lof over de samenwerking met El Arbi en Fallah.

De première van "Bad boys for life" is voor Adil El Arbi en Bilall Fallah niet minder dan de verwezenlijking van een droom. In 2015 had het duo zijn zinnen al gezet op de regie van de derde "Bad boys"-film, want ze zijn zelf grote fan van de eerste twee "Bad boys". El Arbi en Fallah krijgen effectief het aanbod om "Bad boys III" te maken, al draaien ze in de zomer van 2017 eerst nog hun succesfilm "Patser".

Hoewel het duo nu proeft van internationaal filmsucces, willen ze België niet de rug toekeren. "Want we hebben hier nog edgy verhalen te vertellen. In een ideale wereld kunnen we die films afwisselen met af en toe een Hollywoodproductie. Maar dan moet "Bad boys" wel een succes zijn", klinkt het.

