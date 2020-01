Boekenruilkastjes in Oudenaarde regelmatig leeggeroofd

Het woord "boekenruilkastje" zegt het eigenlijk al: je neemt een boek en ruilt dat om voor een ander dat je zelf meebrengt. De kastjes kan je in een woonbuurt vinden, aan een park, aan een schoolpoort of aan eender welke plek in een stad of gemeente.

Maar blijkbaar is het "ruilprincipe" nog niet goed doorgedrongen tot iedereen. In Oudenaarde begrijpen ze er alleszins niks van. Het kastje aan het Liedtspark doet het wel goed, maar de twee in het centrum staan er regelmatig verlaten bij, zonder boeken.

Systematisch boeken weghalen

Er zijn mensen die zelfs systematisch de boeken weghalen en die zijn al een paar keer gezien door buurtbewoners. "Ze komen af met een tas en laden er gewoon alles in. Dat is helemaal niet de bedoeling," vertelt Els De Vos.

Het ruilprincipe wordt nochtans duidelijk uitgelegd op het kastje: "Er hangt een briefje bij: "Neem een boek, geef een boek" met een beetje uitleg van wat precies de bedoeling is. Maar blijkbaar hebben sommige mensen dat niet zo goed begrepen."

Sociale controle

Een mogelijke oplossing is er nog niet, maar Els De Vos heeft wel een idee: "We zouden ze misschien kunnen verplaatsen naar een schoolpoort. In Volkegem staat er eentje aan een school, daar gaat het om een privé-initiatief. Er is bewaking en sociale controle en dan werkt het veel beter. Dus ik denk dat we die richting gaan moeten uitgaan."