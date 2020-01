De Afghanen, gevangen tussen schoonheid en waanzin: bekijk de 4 strafste momenten uit "Tussen oorlog en leven"

Vorig jaar zijn er in Afghanistan dagelijks gemiddeld 9 kinderen omgekomen, of voor het leven verminkt geraakt door landmijnen of explosieven. In totaal hebben meer dan 1,5 miljoen Afghanen een vorm van lichamelijke handicap. Cathérine en Wouter bezoeken een orthopedisch centrum waar ze een jongen van 12 ontmoeten, die door de gevolgen van oorlog verminkt is en daardoor nauwelijks nog een toekomst heeft.