Deinze wil voorstellingen in Leietheater livestreamen

Stad Deinze heeft zich officieel kandidaat gesteld voor het project Cultuurconnect van Vlaanderen om optredens en voorstellingen vanuit het nieuwe Leietheater te streamen. Cultuurconnect wil via een streamingsdienst cultuur ook toegankelijk maken voor mensen die in woonzorgcentra wonen of in het ziekenhuis verblijven.

Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) wil vooral dat namiddagvoorstellingen op de dienst terecht komen: "We willen die service vooral overdag aanbieden, niet 's avonds. Het zal ook niet voor alle voorstellingen mogelijk zijn maar het lijkt me wel een goede service om cultuur bij mensen te brengen die er zelf niet (meer) raken." Het is de bedoeling dat de gebruikers niet voor de dienst zullen moeten betalen. "We kunnen de kleine kostprijs daarvoor als stad zeker dragen."

"Kijken vanuit het bevallingsbed"

Vermeulen hoopt via Cultuurconnect ook buiten Deinze mensen te bereiken. "Ziekenhuizen in Vlaanderen kunnen zich aansluiten op de live-stream. Ze moeten daar een kleine bijdrage voor betalen. Maar, dat maakt het wel mogelijk dat iemand uit Deinze die in Gent bevalt, gewoon vanuit het ziekenhuisbed naar een voorstelling zal kunnen kijken. We hopen alleszins dat veel zorginstellingen zullen intekenen op het project", vertelt Vermeulen.