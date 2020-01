Di Rupo (PS) ziet "geen enkele toegeving van N-VA": "Het is nu aan CD&V om te kiezen of ze het land verscheuren"  

Na het gesprek met de N-VA gisteren is de PS niet optimistisch. "We willen bijvoorbeeld een pensioen van minimum 1.500 euro, als iemand zijn hele leven heeft gewerkt. We willen dat de laagste lonen omhoog kunnen, dat de gezondheidszorg toegankelijk is", herhaalt Di Rupo de basiseisen van zijn partij. "Die elementen kunnen we nu niet op tafel leggen."



Nochtans had N-VA-voorzitter Bart De Wever vorige week gezegd dat hij de laagste pensioenen wel wil verhogen, wat als een opening werd beschouwd richting de socialisten. Maar volgens Di Rupo schuilt daarachter "een strategie om het land te laten verrotten": "Ze willen tonen dat het federale niveau niet meer werkt." Andere partijen benadrukken dat het gesprek gisteren wél constructief verliep, en er zelfs een vorm van toenadering was.