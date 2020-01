Zelfportret van Vincent van Gogh blijkt echt en is door hem geschilderd tijdens psychose

In een brief uit september 1889 omschrijft Vincent van Gogh het werk in kwestie aan zijn broer Theo. In de zomer van dat jaar werd de schilder overvallen door een zware psychose die een anderhalve maand zou duren. Tegen eind augustus was hij volgens de brief "nog altijd in de war", maar wel al weer in staat om te schilderen.



Het werk dat dus in Noorwegen terechtkwam moet ergens eind augustus, begin september van 1889 geschilderd zijn. Begin september werd het trouwens gevolgd door zijn twee beroemde zelfportretten uit 1889 die in de National Gallery of Art in Washington in de VS en in het Musée d'Orsay in Parijs in Frankrijk hangen.

Lees verder onder de twee andere zelfportretten: