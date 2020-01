Doodrijder Merel De Prins vrijgelaten onder voorwaarden: "Hier zijn geen woorden voor"

Twee jaar geleden ontstond er nog ophef omdat de man even was vrijgelaten. Dat kwam omdat hij een oogziekte heeft waardoor hij volgens zijn advocaat blind zou kunnen worden. Die oogziekte zou enkel buiten de gevangenis te behandelen zijn. Maar die beslissing werd na een onderzoek door de wetsgeneesheer teruggedraaid. Aytekin vloog opnieuw de cel in en zou pas in oktober 2018 worden vrijgelaten met een enkelband. Een jaar later werd de man aangetroffen in een auto die niet verzekerd zou zijn geweest en op zijn naam zou gestaan hebben. Maar die feiten blijken dus niet te kloppen.