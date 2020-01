Azalea's moeten koelcel in voor Floraliën door te zachte winter

"De laatste jaren verandert de natuur, dat valt niet te betwisten", zegt azaleakweker Koen Van Hecke uit Lochristi. "Het is duidelijk te warm nu. Wij zijn daarom een extra koelcel aan het bouwen, zo kunnen we de bloei van onze azalea's wat uitstellen."

Het omgekeerde kan ook nodig zijn, weet Pieter Van Oost van AVBS. "Sommige bloemen moeten net gestimuleerd worden om in volle bloei te staan voor de Floraliën."



"Maar de natuur een handje helpen is geen evidentie", vindt azaleakweker Van Hecke. "Je kan de natuur niet manipuleren, hé. Het is niet zo dat wij kunnen beslissen deze azalea's pas in augustus te laten uitkomen. Maar we kunnen het wel een paar weken vervroegen of verlaten."