Dreigt politisering van de VRT? "Raad van bestuur zal politieke onafhankelijkheid moeten garanderen"

Een intern conflict dus dat uiteindelijk heeft geleid tot het ontslag van Lembrechts zelf, niet van Peter Claes. Sommigen zien in het ontslag van de VRT-CEO door de Vlaamse regering een poging tot politieke inmenging in de openbare omroep. Is die vrees voor politisering terecht? Een vraag voor CD&V-politicus Eric Van Rompuy. Van Rompuy was midden jaren 90 Vlaams minister van Media. Onder zijn impuls werd de werking van de openbare omroep gemoderniseerd en gedepolitiseerd.

"Het zijn de gedelegeerd bestuurder en het directiecomité die beslissen over de programmatie. Niet de raad van bestuur. En zeker niet de politiek, want als je de politici laat doen, dan gaan ze zelf bepalen wie in "De afspraak" zit en welke programma's er komen", legt Van Rompuy het principe uit.