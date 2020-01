Duurste vastgoedverkoop ooit in België: Financietoren in Brussel verkocht voor 1,2 miljard euro

De nieuwe eigenaars kopen het gebouw van het Nederlandse vastgoedbedrijf Breevast en van investeringsmaatschappij ZBG. Volgens hen gaat het om een recordtransactie voor Belgisch vastgoed. "De transactie, die op 17 januari is afgerond, is de grootste voor een enkel pand ooit in België", klinkt het.

Ambtenaren

Vandaag wordt de toren gebruikt door de federale overheidsdienst Financiën, die de kantoorruimte op lange termijn huurt. Ook de Sociale Zekerheid en enkele kleinere overheidsdiensten vinden er onderdak. Het gebouw is goed voor 200.000 vierkante meter kantoorruimte. Hij werd gebouwd in 1982 en is 144 meter hoog.

Renovatie

De toren werd in 2001 verkocht door de federale overheid voor een bedrag van 311 miljoen euro. Daarop werd het gebouw volledig gerenoveerd voor een bedrag van 325 miljoen euro, daarbij werd ook een grote hoeveelheid asbest verwijderd.