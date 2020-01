Juan Guaidó 1 jaar interim-president in Venezuela: is zijn rol uitgespeeld of kan hij Maduro alsnog opzij schuiven?

Maar omdat Maduro er snel bij was om Luis Parra te erkennen als nieuwe parlementsvoorzitter heeft hij nu impliciet ook het parlement in ere hersteld. Opmerkelijk, analyseert ook Rafael Pedemonte, historicus aan de UGent, gespecialiseerd in Latijns-Amerikaanse revoluties: "Maduro zal nu opnieuw rekening moeten houden met het Venezolaanse parlement en dat betekent dat hij stappen terug moet zetten. In plaats van de radicale weg naar de revolutie krijgt het traditionele parlement nu opnieuw gewicht."

Nicolás Maduro wil de socialistische revolutie van zijn voorganger wijlen Hugo Chávez met volle overtuiging verderzetten. "Maduro is een marxistisch-leninistische hardliner die sterk aanleunt bij Cuba, waar hij gevormd is. Het politieke systeem dat hij verder wil uitbouwen is geïnspireerd op het Cubaanse model. Maar die transformatie van Venezuela is vandaag onaanvaardbaar voor een grote meerderheid van de Venezolanen en voor de internationale gemeenschap", legt Pedemonte uit. "In de jaren 50-60 slaagde Cuba daar wél in, in een context van Koude Oorlog."