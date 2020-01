Extra veiligheidsmaatregelen tijdens evenementen aan Kruitfabriek in Vilvoorde

De 21-jarige Frederik Vanclooster verdronk tijdens nieuwjaarsnacht in het kanaal Brussel-Schelde na een fuif in de Vilvoordse Kruitfabriek. Na dit tragische ongeval heeft het stadsbestuur, samen met de eigenaar van de Kruitfabriek en de Vlaamse Waterweg, beslist om de buurt rond het kanaal en vooral die rond de Kruitfabriek, beter te beveiligen.

"Het is onmogelijk om de volledige kanaalzone voor 100 procent veilig te maken", staat er in een gemeenschappelijk persbericht. "Maar we willen wel inzetten op extra veiligheidsmaatregelen om dergelijke drama's toch proberen te voorkomen of te verminderen."

Extra verlichting en veiligheidsplan

Zo hebben de drie partners beslist om extra verlichting aan te brengen ter hoogte van de Kruitfabriek tijdens avondlijke evenementen. "Daarnaast zal er bij grote evenementen ook een veiligheidsplan komen. Extra stewards zouden dan eventueel kunnen worden ingezet. En we zouden ook de zones kunnen afbakenen met hekkens of een andere tijdelijke omheining."

De stad onderzoekt ook nog of er aan de Steenkaai publieke reddingsboeien gehangen kunnen worden, evenals ladders aan de kademuren.