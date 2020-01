Google-topman geeft tweede cheque van 200.000 euro aan Molengeek: "Wat ze doen, is fantastisch"

De ondersteuning van het project in Molenbeek ligt de Google CEO na aan het hart. "Toen ik opgroeide in India had ik weinig toegang tot technologie en ik merk nu hoeveel verschil technologie in mijn leven heeft gemaakt", vertelt hij. "Het betekent dus wel wat voor me om hier al die jonge mensen al van jongs af bezig te zien met technologie." De kans bestaat zelfs dat wie bij Molengeek is opgeleid, ooit bij Google terechtkomt. "Daarom doen we dit."

Lees verder onder de video met Google-topman Pichai: