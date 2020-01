Soulwax kan Grammy-nominatie niet verzilveren in Los Angeles

“Dominique”, dat deuntje kent u mogelijk wel. Maar weet u dat het nummer van Soeur Sourire (of The Singing Nun) ook een Grammy won? Jawel, in 1964 wordt het lied van de Belgische kloosterzuster Jeanne Paule Marie Deckers bekroond in de categorie "Best gospel or other religious recording". Ze is ook nog in enkele andere categorieën (Record of the Year, Best Vocal Performance Female en Album of the Year) genomineerd. Het lied is een grote hit in de VS, en wordt ook in verschillende talen gecoverd, zowel door Deckers zelf als door anderen.