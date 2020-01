India wil afvalberg aanpakken en Belgische technologie moet daarbij helpen

De bouw is intussen begonnen, als alles goed verloopt kunnen de installaties midden volgend jaar in gebruik worden genomen. Keppel-Seghers is verrezen uit de as van het vroegere Seghers in Willebroek. Het maakt intussen deel uit van de Keppel-groep uit Singapore. De Vlaamse technologie kwam eerder al in het nieuws omdat het bedrijf een afvaleiland gaat bouwen in Hong-Kong. Het bedrijf is de laatste tijd ook actief in China en voortaan dus ook in India. Twee grote landen die nog veel afval storten, maar het goede nieuws is dus dat er beterschap in zicht is.