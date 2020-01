Infobord Aalst op E40 met Unesco-logo mag blijven, Bart De Wever (N-VA) noemt Joodse karikaturen "lomp"

Vorige week dacht het Agentschap Wegen en Verkeer eraan om het toeristisch infobord van de stad Aalst langs de E40 te laten vervangen omdat het Unesco-logo achterhaald zou zijn. “Maar dat is niet zo”, klinkt het bij de Vlaamse Unesco Commissie.

Belfort Aalst

“Op het toeristisch infobord staat inderdaad een Unesco-logo, maar dat is terecht”, vertelt algemeen secretaris van de Vlaamse Unesco Commissie, Lukas Van Damme. “Het belfort van Aalst maakt namelijk deel uit van de serie ‘Belforten in België en Noord-Frankrijk’ dat als werelderfgoed erkend is. Het bord kan dus gewoon blijven zoals het is. Of Aalst Carnaval nu op de lijst voor immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid staat, of niet, dat maakt voor dit infobord niet uit.”