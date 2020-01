Gentse meerderheid stemt verdeeld over Israël-reis van schepen Sofie Bracke (Open VLD) 

In de Gentse gemeenteraad heeft de coalitie (Open VLD, Groen, SP.A, CD&V) verdeeld gestemd over een omstreden reis naar Israël van Open VLD-schepen van Handel en Economie Sofie Bracke. Groen en SP.A hebben zich onthouden, Open VLD en CD&V stemden voor. De reis is uiteindelijk goedgekeurd met de steun van oppositiepartijen N-VA en Vlaams belang.