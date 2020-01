Kinderen en senioren in Deurne worden pennenvrienden

Hoe kunnen we kinderen en senioren wat dichter bij mekaar brengen zodat ze mekaar leren kennen? Op die vraag hebben 7 stedelijke basisscholen in Deurne en het Zorgbedrijf Antwerpen samen een antwoord gezocht. Het resultaat is dat ze pennenvrienden gaan worden en brieven gaan schrijven naar mekaar. Afhankelijk van school tot school zullen de leerlingen van het 5e of het 6e leerjaar één brief per maand naar één oudere sturen. Die sturen dan op hun beurt ook één brief per maand terug.

Meer dan een opstel

De eerste brieven zijn vanmorgen geschreven in de Hoedjes van Papier. "Ik wilde vooral dat de kinderen hun taal- en schrijfvaardigheid op een praktische manier kunnen verbeteren", zegt Ben Van Bulck, onderwijzer in het 6e leerjaar.

"Dit is toch iets anders dan een opstelletje schrijven dat daarna toch maar in een map belandt. Deze brieven zullen gelezen worden door iemand en die zal er ook op antwoorden." Ze schrijven hun brieven in groepjes van 4. "Dan is het minder belastend en dan kan de briefwisseling ook gewoon doorgaan, als er eens iemand ziek is of bijlessen heeft."

E-mail

"Onze senioren zijn heel enthousiast, enkelen vroegen zelfs of ze ook niet konden e-mailen", zegt Philip Livens van het Zorgbedrijf Antwerpen. "In totaal willen 49 mensen meedoen. Dat zijn mensen die naar onze dienstencentra komen, in een serviceflat wonen of in het woon-zorgcentrum De Pelikaan."

Die liggen allemaal in de omgeving van Deurne. "We willen op een laagdrempelige manier wat doen aan de eenzaamheid van sommigen en de kinderen en senioren ook bij mekaar brengen. Dit gaat verder dan eens samen knutselen of turnen. Nu gaan ze mekaar echt leren kennen."

Ontmoeting in mei

Op 15 mei zullen de pennenvrienden mekaar in levende lijve ontmoeten. De kinderen vinden het alvast een toffe opdracht: "Dat is leuker dan gewoon oefeningen doen in onze boeken die we daarna toch weggooien. En nu leren we ook nieuwe mensen kennen. We hebben in de brief wat over onszelf verteld en we vragen aan hen of ze een huisdier hebben of hobby's."