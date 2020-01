Vlaamse regering schuift VRT-topman Paul Lembrechts aan de kant; Leo Hellemans wordt interim-CEO

Ook het personeelsfront van de VRT "Iedereen VRT" verwerpt, samen met de vakbonden ACOD, ACV en VSOA, "krachtig" het ontslag van Lembrechts. "Hij heeft zich ondubbelzinnig geëngageerd om de toekomst van de VRT te beschermen tegen de massale besparingen die de Vlaamse regering ons wil opleggen. De reactie van de Vlaamse regering is hem te ontslaan. Dat is voor ons onaanvaardbaar", klinkt het. Nu donderdag starten, met hoorzittingen in het Vlaams Parlement, de onderhandelingen voor een nieuwe beheersovereenkomst. "Net op dit moment beslist de regering om de VRT te onthoofden. Dat is voor ons onaanvaardbaar."

Volgens minister van Media Benjamin Dalle heeft het ontslag van Lembrechts niets te maken met zijn kritiek tegenover de besparingen die worden opgelegd door de Vlaamse regering. "Het is normaal dat Lembrechts als CEO opkwam voor zijn organisatie. Dat is het punt niet. Hier gaat het over een vertrouwenscrisis in het directiecollege."