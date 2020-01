Eerste opleiding rioolrenovatie van Vlaanderen start in Limburg

Dankzij technieken die in die nieuwe opleiding aangeleerd worden, moeten beschadigde rioleringen niet langer opgebroken worden. In Limburg alleen al ligt een goeie 9.000 kilometer, de oudste riolen liggen meestal in steden, rioolrenovatie is daar ook het meest aangewezen.

Wendy Francken, directeur van het Vlaams kenniscentrum voor riolering, Vlario: "Er zijn verschillende technieken. Dat kan gaan om injectietechnieken, dat is een kleinere herstelling, maar het kan ook gaan om een structurele herstelling door een soort van kous die dan daarbij gebruikt wordt."

Tekort aan technisch geschoold personeel

Op dit moment is er nog een tekort aan technisch geschoold personeel voor deze rioolrenovatie. Daarom starten de Confederatie Bouw samen met enkele Limburgse bouwbedrijven en de VDAB met een opleiding. Ook de provincie steunt die. De opleiding richt zich zowel tot mensen die al in de bouwsector werken als tot werklozen. Er zijn zo'n 100 mensen nodig, dat aantal kan de komende jaren nog toenemen.