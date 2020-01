Na 47 dagen staken, houdt de vakbond een stakingspauze: metro, trams en treinen rijden opnieuw in Parijs

Zaterdag kondigde de belangrijkste vakbond van het openbaar vervoer, UNSA, aan dat ze een pauze zou inlassen in haar staking tegen de pensioenshervorming van de Franse regering. Ze beloofde om vanaf vandaag het openbaar vervoer in Parijs opnieuw normaal te laten functioneren. "Vanmorgen rijden vrijwel alle metrolijnen normaal, ook de trams en bussen, en dat is een enorme opluchting voor de Parijzenaars", zegt onze correspondent Frank Renout. Het Parijse openbaar vervoer lag al sinds begin december plat door de staking.