"Nieuw longvirus kan worden overgedragen van mens op mens", zegt Chinese expert

Callens benadrukt dat de wereld veel beter voorbereid is op zulke situaties dan 20 jaar geleden. "We moeten ons geen zorgen maken. Dit wordt van nabij opgevolgd en er is veel kennis over hoe we dit moeten indijken."

De wetenschap is ook veel verder gevorderd, ziet hij. "Bij SARS duurde het tot 2 maanden voor er een diagnostische test was. Nu is het virus nog geen maand bekend en is er al zo'n test voor ziekenhuizen in de buurt van luchthavens."

