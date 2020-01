Nieuw record hoge luchtdruk in Ukkel, waarom kookt water nu pas bij 101 graden Celsius?

Die waarde voor de luchtdruk, herleid naar zeeniveau, kan de komende uren nog wat stijgen. "Meer dan een cijferrecord is het niet. We voelen er niets van of ondervinden er - in tegenstelling tot neerslag of temperatuur - geen bijzondere gevolgen van, buiten droog en rustig weer. Zeer hoge luchtdruk is eerder iets voor de winterperiode. Luchtdruk is een maat voor het gewicht van de luchtkolom boven ons. Hoe hoger je gaat, hoe lager de luchtdruk. De waarden worden herleid naar zeeniveau", licht Dehenauw toe.

Normaal is het bij hoge luchtdruk mooi weer, zei weervrouw Sabine Hagedoren in "De wereld vandaag" (zie audio onder), maar omdat we kampen met een hoge luchtvochtigheid geeft dat rustig maar mistig en bewolkt weer. In de hogergelegen Ardennen was het daarentegen wel zonnig, zo zei ze.