Nooit meer een Irak, Afghanistan of Somalië? Deze drie lessen houden de politici maar beter in het achterhoofd

In De eeuwige oorlog hebben we de oude conflicten tussen bevolkingsgroepen blootgelegd. Sjiieten en soennieten in Irak, Pasjtoen en Tadzjieken in Afghanistan, en de stammen in Somalië: ze zijn allen verwikkeld in een strijd om de macht. En daar had het Westen geen rekening mee gehouden. Toen het centrale gezag verdween, werden drie maatschappijen ontwricht… en laaide het vuur vanuit die breuklijnen weer op.