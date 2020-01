"Mijnheer de voorzitter, ik voel mij door drie partijen in 't zak gezet," zei de vroegere huisarts van Tine Nys, die voor dokter Thienpont getuigde (de huisarts wil niet met zijn volledige naam of met herkenbare foto's in de media komen, red.). "Ten eerste ben ik bedrogen door Tine zelf. Op de dag van de euthanasie heeft ze mij gebeld, omdat ze zogezegd nog een attest nodig had voor de officiële aanvraag van de euthanasie. Ik heb dat toegezegd, maar op voorwaarde dat we later eens samen zouden zitten over haar wens. We hebben dan een afspraak gemaakt enkele dagen later. Ik wist niet dat ze diezelfde dag nog euthanasie zou krijgen. Tine heeft mij daar echt voor schut gezet."