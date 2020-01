Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten op nieuwjaarsreceptie: "Liberaal is ook sociaal"

"Maar daar raken we niet aan", stelt Rutten. "Het werk is wel nog niet af, er moet nog meer gebeuren." De voorzitter van Open VLD denkt daarbij onder meer aan het optrekken van de laagste pensioenen. "Voor ons is dat niet zomaar een politieke opening of een signaal. We menen het. Dat staat in ons programma. Liberaal is ook altijd sociaal."

Verder benadrukte Rutten ook dat ze wil vasthouden aan de Franstalige liberalen van MR. Ze wil graag samen in een nieuwe regering stappen. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez was overigens te gast op de receptie van Open VLD. "Als de politiek elkaar tegenwerkt, betaalt de burger de factuur. We hebben nood aan meer samenwerking in dit land. We doen dat met onze vrienden van de MR. We passen voor blokkeringen, een splitsing of stilstand. L'union fait la force."