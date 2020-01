Er was een stille wake op de plaats van het ongeval én mediafiguur Steven Van Herreweghe riep in een emotionele brief op tot actie. Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) kondigde later aan dat er een vrachtwagenverbod zou komen aan de fabriek tijdens de ochtend- en avondspits.



"Als je verkeersveiligheid belangrijk vindt, stel je dit niet uit"

De verbazing bij gemeenteraadslid Lander Wantens (Groen) was groot toen hij de agendapunten van de komende gemeenteraad (op 28 januari) bekeek. Het vrachtwagenverbod stond niet bij de punten die er besproken zullen worden. "Is het een vergetelheid of heeft de schepen zijn staart ingetrokken? Het werd met veel bombardie aangekondigd, ook in de pers, wij vroegen er ook zelf om. Dit zomaar vergeten lijkt me toch zeer raar als je verkeersveiligheid belangrijk vindt", zegt Wantens.

Groen doet voorstel voor uitgebreid verbod

Groen heeft nu zelf een nieuw voorstel op tafel gelegd voor een algemeen vrachtwagenverbod aan alle scholen in Aalst, ook in de deelgemeenten, tijdens de ochtend- en avondspits. Het is een uitgebreider voorstel dan wat de stad van plan was. "We willen graag wachtparkings waar vrachtwagens kunnen stoppen tijdens de spits. Eens die voorbij is kunnen ze dan opnieuw de weg op".

"We betreuren de houding van Groen"

Schepen van Mobilteit De Gucht reageert scherp op de houding van Groen. "We mogen bij de invoering van zo'n verbod niet over één nacht ijs gaan. We moeten daarover goed overleggen en nadenken. Zo moeten we ervoor zorgen dat er duidelijke afspraken zijn met de hulpdiensten, De Lijn, de vuilnisophalers en de leveranciers van bedrijven. Voor hen moeten we uitzonderingen voorzien om alles werkbaar te houden. Groen kiest de vlucht vooruit en doet nu zelf een totaal onwerkbaar voorstel. Wij maken ons sterk om op de gemeenteraad van 18 februari een compleet en goed uitgewerkt voorstel klaar te hebben."