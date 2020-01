Oxfam trekt aan alarmbel: "Vrouwen voeren driekwart van onbetaalde zorgtaken uit"

"Hoewel onbetaald zorgwerk onzichtbaar is in de wereldeconomie, weegt het zwaar op de schouders van vrouwen", zegt Oxfam. "Vrouwen voeren driekwart van dit werk uit, inclusief taken als water halen, koken, schoonmaken en zorgen voor kinderen en ouderen. Dit begint al vroeg: meisjes van 10-14 jaar leveren al 50 procent meer zorgwerk dan jongens van hun leeftijd."

Vooral in lage-inkomenslanden stelt de problematiek zich. "In deze landen besteden vrouwen in plattelandsgemeenschappen tot 14 uur per dag aan zorgwerk."