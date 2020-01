"Knuffelhormoon" oxytocine helpt mensen met autisme emotionele banden aan te gaan

“De groep van 40 testpersonen werd [voor de tweede fase] opgedeeld in een testgroep en een controlegroep. De controlegroep nam vier weken lang een placebo [een vervangmiddel zonder werkbare bestanddelen]”, zei doctoraatsstudente Sylvie Bernaerts. “Gespreid over de looptijd van een volledig jaar vroegen we onze proefpersonen om ook vier keer een vragenlijst in te vullen. Daarmee onderzochten we de invloed van extern toegediende oxytocine op de symptomen van autisme.”



Wat betreft sociale interactie bleek er geen verschil te zijn tussen de testgroep en de controlegroep. Op het vlak van repetitief gedrag - zoals bijvoorbeeld nood hebben aan routines - en hechting bleken de resultaten wel significant: “De mensen uit de testgroep rapporteerden veel minder repetitief gedrag en gaven ook aan minder problemen te hebben om nauwe relaties aan te gaan met anderen.”

De proefpersonen die gedurende vier weken een neusspray met oxytocine gebruikten, ervoeren tot een jaar later positieve effecten hiervan.

Uit deze studie blijkt voor het eerst wat de langetermijneffecten zijn van het herhaaldelijk toedienen van oxytocine bij mensen met autisme. “Proefpersonen die vier weken lang elke dag oxytocine innamen, ondervonden daarvan positieve effecten tot zelfs één jaar na datum. Dat zijn toch opvallende resultaten”, zei professor Alaerts.