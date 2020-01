Hoog tijd voor "partituur" waarmee politieke partijen symfonie van nieuw België kunnen spelen 

Deel 2 ligt in het vervolg van deel 1 en noopt de preformateur ertoe, naast het aspect “afspiegelingsbeleid” na analyse van de regionale regeerakkoorden, ook de nodige federale verantwoordelijkheden op te nemen en een beleidsakkoord uit te werken dat de aandacht concentreert op de sociaaleconomische problemen, op het klimaat, op veiligheid, op migratie, de werking van justitie, mobiliteit, op een begrotingsbeleid dat overeenstemt met de Europese vereisten, enzovoort, enzovoort.

Dit soort beleid noopt niet in eerste instantie een keuze te maken tussen links en rechts. “The choice is not between right and left. The choice is between right and wrong.” De kiezers en de bevolking zijn ideologisch dolgedraaid, vooral door de demagogische en ultragemediatiseerde stellingnamen vol fake news. Het waarheidsgehalte en dus de geloofwaardigheid van het beleid worden in grote mate gediend als het kan steunen op door niet-politieke experten onderbouwde adviezen.