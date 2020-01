Picanol start op na cyberaanval: "Kan nog een hele tijd duren voor we volledig operationeel zijn"

Bij Picanol werken 2.300 mensen. Van hen zijn er dus 1.600 aan de slag in de vestiging in Ieper. Als de opstart in Ieper goed verloopt, worden ook de fabrieken in China en Roemenië opnieuw opgestart.

Wanneer de productie weer op volle toeren kan draaien, is nog niet duidelijk. “Wij houden er wel rekening mee dat het nog een hele tijd kan duren voor we weer volledig operationeel zullen zijn”, zegt de woordvoerder van het bedrijf.

Intussen onderzoekt het bedrijf samen met de federale politie hoe het bedrijf het slachtoffer kon worden van de grote cyberaanval en wat er precies gebeurd is. Maar in het belang van het onderzoek kan woordvoerder Dryhoel daar nog geen verdere details over geven.

