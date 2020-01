Beluister de podcasts van VRT NWS nu ook via Spotify

Voor wie nog niet vertrouwd is met het podcastaanbod van VRT NWS, stellen we het graag nog eens voor:

Podvis : Heb je prangende vragen over dat éne thema dat voortdurend opduikt in het nieuws? Dan hoor je hier de antwoorden. Een podcast die alle aspecten van een actueel onderwerp belicht.



Vranckx en Byloo : Trek mee de wereld rond met conflictjournalist Rudi Vranckx. Nieuwe crisis in de Arabische wereld? Opstand in Latijns-Amerika? Of de aanhoudende migratiegolf rond de Middellandse Zee? Rudi praat je elke maand bij.

Plan B: Twee politieke journalisten buigen zich over het nieuws, de politiek en de samenleving aan de overkant van de taalgrens. Ivan De Vadder en Alain Gerlache van de RTBF praten elke week met elkaar, afwisselend in het Frans en in het Nederlands.

Björn in the USA: Correspondent Björn Soenens leeft tussen de Amerikanen, probeert hen te begrijpen en vertelt elke maand waar de gewone Amerikaan van wakker ligt.