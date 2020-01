Paul Lembrechts: de ex-bankier die niet van nieuwe besparingen bij de VRT wilde weten

Het afgelopen najaar kwam Lembrechts uiteindelijk toch zelf in het nieuws. Eerst schreef de krant De Tijd dat Lembrechts een van de topkandidaten zou zijn om voorzitter te worden van de raad van bestuur bij de bank Belfius. Maar Lembrechts "ontkende met klem" dat hij die overstap zou maken.

Drie weken later kwam Paul Lembrechts weer in het nieuws. Dit keer omdat het hommeles was binnen de top van de VRT. Lembrechts had om het ontslag gevraagd van Peter Claes, directeur Media en Productie bij de VRT. Maar de raad van bestuur van de openbare omroep ging daar niet op in. Wel werd beslist om Claes op non-actief te zetten. Lembrechts kreeg de steun van de rest van de directie die collectief vroeg om de nummer twee van de directie te ontslaan.

In 2016 was Claes als doorgewinterd mediaman nog kandidaat geweest om CEO te worden, maar die functie ging dus uiteindelijk naar Lembrechts. De raad van bestuur van de VRT stelde net voor Nieuwjaar nog een bemiddelaar aan om het conflict in het directiecollege op te lossen: Fabiaan Van Vrekhem, die destijds als headhunter Paul Lembrechts had binnengehaald. Maar dat heeft kennelijk geen oplossing gebracht, want vandaag is Paul Lembrechts ontslagen.

Herbekijk hieronder de journaalreportage met een carrièreoverzicht van Lembrechts: