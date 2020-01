Premier Wilmès en vorstenpaar reizen af naar Wereld Economisch Forum in Davos

Voor de vijftigste maal verzamelen politici, economische actoren en ngo's zich in Davos met slechts één woord op de lippen: klimaat. In aanloop naar de jaarlijkse bijeenkomst publiceerde het forum zijn rapport over de mondiale risico's, dat voor het eerst door het milieu wordt gedomineerd. De klimaatverandering houdt volgens het rapport "op lange termijn het belangrijkste risico voor de wereld".

België wil van het Forum gebruik maken om "te informeren en debateren over de grote lopende werven zoals de Europese Green Deal", is op het kabinet van de premier te horen. "België steun de Europese Commissie" en haar plan heeft tot doel om tegen 2050 van Europa het eerste klimaatneutrale continent van de wereld te maken. "Het is daarom belangrijk om hierover van gedachten te wisselen met de economische actoren", luidt het nog.