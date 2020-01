Wapenfanaten protesteren tegen strengere wapenwetten in de VS: "We hebben onze wapens nodig"

Maar in Richmond bleef alles rustig, ondanks de soms imposante wapenuitrusting die sommige betogers meedroegen. "Dit is zoals de SuperBowl (de finale van het American Football) voor het tweede amendement" zei een betoger. Een feest voor wapenminnend Amerika. De betogers waren overigens in hoofdzaak wit en mannelijk, al waren er ook vrouwen bij.

De Democratische gouverneur had een paar dagen geleden de noodtoestand afgekondigd en een indrukwekkende politiemacht op de been gebracht. Maar dat bleek gelukkig overbodig. Een paar dagen geleden al waren wel drie neo-nazi's opgepakt, die van plan zouden zijn geweest een aanslag te plegen. De bijeenkomst in Richmond doet de democratische politici in Virginia overigens niet van mening veranderen. Ze willen doorgaan met hun plannen om de controle op wapenverkoop strenger te maken.